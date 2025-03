Il Circolo Canottieri Civitavecchia sul podio nella gara regionale di Sabaudia

CIVITAVECCHIA – Prima gara regionale dell’anno a Sabaudia per il team di Mister Gianfranco Tranquilli del Circolo Canottieri Civitavecchia. Ottimi piazzamenti come sempre per gli atleti di Civitavecchia dimostrando ancora una volta come il Circolo canottieri sia un’importante realtà sportiva cittadina.

Sul podio Emma e Mia Tranquilli, doppio allievi B1, hanno gareggiato nella categoria superiore guadagnando un ottimo 2° posto. Federico Pollera si è piazzato al 3° posto nella categoria allievi B2. Ottima performance per Gabriele Ceccarelli, 7° posto, al suo debutto nella categoria Cadetti e infine un 3° posto per Ivano Scotti nella categoria Master.

Il Circolo Canottieri Civitavecchia si mette a disposizione per i bambini e ragazzi appassionati di sport all’aperto che vogliono sperimentare il canottaggio