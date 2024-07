Circolo Canottieri Civitavecchia: 2 medaglie d’argento e un bronzo ai Campionati Italiani Master

CIVITAVECCHIA – Il 29 e 30 giugno 2024 sul lago di Candia, si sono disputati i Campionati Italiani Master di Canottaggio e non poteva mancare il Circolo Canottieri Civitavecchia. Tre gli equipaggi in gara, il doppio con Paolo Savino e Roberto Roberto Rdl Di Luzio, mancando la medaglia d’oro per solamente 20 centesimi di secondo. Il singolo con Ivano Scotti medaglia di bronzo e di nuovo Paolo Savino sul singolo ha conquistato un’altra medaglia d’argento. Soddisfazione per l’allenatore Gianfranco Tranquilli per il risultato ottenuto. Nelle foto della premiazione anche il due volte campione Olimpico del mitico due con, Giuseppe Abbagnale (insieme a suo fratello Carmine ed il timoniere Giuseppe di Capua), tuttora presidente della Federazione Italiana Canottaggio