Gruppo M5S: “La svolta green finalmente arriva a Civitavecchia!”

Eviteremo l’immissione in atmosfera di 10 milioni di tonnellate di CO2, contribuendo alla riduzione dell’ impatto ambientale per la produzione di energia e contestualmente porteremo lavoro sul territorio creando un hub industriale per la costruzione e il varo di piattaforme galleggianti, la cantieristica navale, l’ assemblaggio delle strutture e delle infrastrutture elettriche atte a trasformare l’ energia del vento in energia elettrica.

Grande e sinergico è il lavoro dei Ministeri come il MASE, IL MEF e il Ministero delle Infrastrutture che , nell’individuazione dei siti, ha reso idoneo il porto di Civitavecchia per la realizzazione di un offshore eolico con un impegno economico dello Stato di circa 400 milioni di euro.

La maggioranza odierna spinge affinché il tutto si concluda al più presto e si dia inizio ad una nuova era anche in virtù della imminente chiusura della centrale TVN.

Potremo così scrivere in modo chiaro “Un nuovo vento positivo spira finalmente per Civitavecchia!”