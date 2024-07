Canottaggio, Festival dei Giovani: podio per gli atleti di Mister Tranquilli

CIVITVECCHIA – Nuovo successo per il Circolo Canottieri Civitavecchia che, lo scorso weekend, ha partecipato al 35° Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini” la manifestazione di canottaggio più importante dedicata ai giovani atleti dai 9 ai 14 anni. L’evento si è tenuto sul lago di Varese e hanno partecipato 141 società provenienti da tutta Italia, 2506 equipaggi per un totale di 4800 atleti in gara. I ragazzi di Mister Gianfranco Tranquilli hanno dato il meglio ottenendo il podio. Primo posto e medaglia d’oro per Emma e Mia Tranquilli allieve A in barca 720; bronzo per Federico Pollera allievi B1 in 720; B2 medaglia d’argento per Veronica Scateni allievi in doppio misto; medaglia di bronzo nel doppio cadetti per Manuel Dunker e Andrea Mochi e medaglia d’oro per Alessia Azoitei cadetti in singolo Alessia Azoitei prima. Annullate per maltempo le gare della domenica