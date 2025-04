Circolo Canottieri Civitavecchia, oro per Mia e Emma Tranquilli nel doppio alla regata nazionale di Sabaudia

CIVITAVECCHIA – Weekend di successi e di medaglie d’oro per gli atleti del Circolo Canottieri Civitavecchia, guidati dal Mister Gianfranco Tranquilli, alla regata nazionale che si è svolta a Sabaudia sabato 12 e domenica 13 aprile e ha coinvolto gli equipaggi dei vari circoli e scuole del centro – sud Italia. Grande successo per Mia e Emma Tranquilli, categoria allieve B1, che sabato hanno guadagnato l’oro nel doppio con un decisivo vantaggio sugli avversari e domenica hanno replicato la vittoria , questa volta sul singolo in batterie diverse, salendo ancora una volta sul gradino più alto del podio. Ottima prestazione anche di Federico Pollera, allievo B2, con un terzo posto guadagnato sul singolo nella giornata di sabato e un quarto posto la domenica nel doppio misto con la società Amici del Fiume. Gabriele Ceccarelli si è classificato al quinto posto sul singolo nella categoria cadetti e Paolo Savino, categoria veterano che ha però gareggiato contro i seniores, classificandosi al quinto posto in eliminatoria e sfiorando la semifinale.

Un grande risultato per il Circolo Canottieri Civitavecchia che conferma, ancora una volta, la propria importanza nel mondo dello sport e del canottaggio non solo a livello cittadino ma anche a livello italiano. L’invito di Mister Tranquilli e degli atleti del circolo canottieri Civitavecchia è quello di “invitare le nuove generazioni a provare questo meraviglioso sport che, come tanti altri in ambito cittadino, soffre di poche presenze di atleti”