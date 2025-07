Le ardite Civitavecchia:” La scomparsa di Antonella Rocchi lascia un vuoto che le parole non sanno colmare”

CIVITAVECCHIA – Da “Le Ardite Civitavecchia” riceviamo e pubblichiamo

È venuta a mancare questa notte Antonella Rocchi, figlia e figura amata e conosciuta a Civitavecchia.

Donna di profonda sensibilità e forza silenziosa, ha attraversato la vita con grazia, dignità e dedizione, lasciando in chi l’ha conosciuta il segno di una presenza autentica.

La sua scomparsa lascia un vuoto che le parole non sanno colmare, ma anche un’eredità d’amore, cura e memoria che continuerà a vivere nei gesti di chi l’ha amata. Tra parole scritte e giardini in fiore.

Alla famiglia, agli amici, a chi oggi la piange con discrezione e dolore, giunga un pensiero di vicinanza profonda.

Antonella, ti sia lieve la terra.

Ci mancherai.