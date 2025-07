La Regione Lazio lancia ” Cuori Narranti”, concorso letterario per i giovani autori fra i 14 e i 35 anni

LAZIO – La Regione Lazio, attraverso Lazio Innova e nell’ambito del progetto “Lazio Libri”, annuncia il lancio del concorso letterario “Cuori narranti”, un’iniziativa rivolta a giovani autori tra i 14 e i 35 anni (non compiuti alla data di scadenza del bando), residenti o domiciliati nel territorio regionale. Partner dell’iniziativa: Più libri più liberi, Salone Internazionale del Libro di Torino e Amazon.

Il concorso nasce con l’obiettivo di promuovere la scrittura creativa tra le nuove generazioni, valorizzare il talento emergente e incentivare la passione per la lettura e la narrazione. I partecipanti potranno candidarsi con un racconto o un romanzo breve inedito, dando spazio alla propria voce narrativa e alla forza delle proprie storie.

Una giuria di esperti del settore editoriale valuterà i testi per selezionare cinque opere finaliste, tra cui verrà proclamato il vincitore assoluto. Sono previsti premi significativi a supporto degli autori emergenti, tra cui:

copertina illustrata e impaginazione professionale dell’opera;

stampa dell’elaborato: 400 copie per il primo classificato e 100 copie per ciascuno degli altri quattro finalisti;

pubblicazione online in lingua italiana delle dieci opere semifinaliste tramite Kindle Direct Publishing, la piattaforma di autopubblicazione di Amazon;

promozione delle opere selezionate nelle principali fiere editoriali nazionali e internazionali;

un corso di scrittura creativa presso una prestigiosa accademia per il vincitore.

«Con “Cuori narranti” vogliamo dare spazio ai giovani che desiderano raccontare il mondo attraverso la scrittura. Un’opportunità concreta per affacciarsi al panorama editoriale e farsi conoscere da un pubblico più ampio, anche grazie al supporto di strumenti professionali e canali di diffusione moderni», ha dichiarato Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio.

Il bando è aperto fino alle ore 12 del 1° settembre 2025.

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di Lazio Innova https://www.lazioinnova.it/cuori-narranti/