Fratelli d’Italia Civitavecchia Promuove “Bella X Noi”: Viaggi Gratuiti su Bus e Treni Regionali per i Giovani del Lazio!

CIVITAVECCHIA – Fratelli d’Italia Civitavecchia è lieta di informare la cittadinanza e, in particolare, i giovani del nostro territorio, di una straordinaria iniziativa promossa dalla Regione Lazio: “Bella X Noi”.

Questa importante misura, accessibile a tutti i titolari di carta giovani Lazio, dal 1 luglio al 15 settembre 2025 offre l’opportunità ai giovani tra i 16 e i 25 anni residenti nel Lazio di viaggiare GRATIS su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale (bus Cotral e treni Trenitalia regionali). Un’iniziativa concreta per favorire la mobilità, la socializzazione e l’accesso a nuove esperienze per la nostra gioventù durante il periodo estivo.

Fratelli d’Italia Civitavecchia è consapevole che l’attivazione e la comprensione delle modalità per usufruire di queste agevolazioni possano talvolta richiedere un supporto. Per questo, tutti i giovani interessati a cogliere questa preziosa opportunità possono contattarci per qualsiasi chiarimento allo Sportello Sociale SOS CITTADINO presso il nostro circolo territoriale “Giorgio Almirante”, aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00 nella sede di via Carducci n. 29 a Civitavecchia. “Si tratta di una iniziativa molto utile, un concreto strumento a disposizione di tutti i giovani della nostra Regione, per agevolare i loro spostamenti in sicurezza e gratuitamente, per consentire di partecipare ad eventi e manifestazioni estive e per visitare le splendide località della nostra Regione, ricche di storia, arte, cultura e natura” dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia Paolo Iarlori. “Un plauso all’assessore regionale ai trasporti Fabrizio Ghera, al nostro consigliere regionale Emanuela Mari ed all’intera amministrazione regionale guidata dal Presidente Francesco Rocca per aver realizzato questa bellissima iniziativa. Il nostro impegno è sempre al servizio della comunità” conclude Iarlori.

FRATELLI D’ITALIA CIVITAVECCHIA