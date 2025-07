Civitavecchia, Marietta Tidei: “Profondo dolore per la scomparsa di Antonella Rocchi, donna libera, luminosa, autentica”.

CIVITAVECCHIA – Da Marietta Tidei riceviamo e pubblichiamo

Ci ha lasciati Antonella Rocchi, una donna libera, luminosa, autentica. Una mente sopraffina, un’anima generosa, una presenza che ha saputo attraversare la vita degli altri con forza e dolcezza insieme, lasciando un segno indelebile.

Per me, Antonella è stata un’amica carissima, da tanti anni. Un’amicizia profonda, fatta di confronto, di scambio sincero, di affetto vero. Ogni dialogo con lei era una ricchezza: ci si alzava dal tavolo con qualcosa in più, con uno sguardo più ampio, più acuto, più umano.

La sua intelligenza era rara, come rara era la sua umanità. Non era solo brillante: era autentica, vera. Aveva quella forma di sregolatezza che solo le persone profondamente libere sanno avere, quella passione che la portava a mettersi in gioco, a dare, a costruire, ad amare.

Antonella ha voluto bene profondamente alla sua città, a questo territorio. Ha saputo donare tempo, energia, idee, cuore. Ha organizzato eventi, creato bellezza anche là dove sembrava non esserci. E lo ha fatto sempre con lo stesso slancio, la stessa generosità, la stessa capacità di guardare oltre.

Ci mancherà. A me e a tantissimi altri. A chi ha avuto la fortuna di incrociarla, anche solo per un tratto di strada. Mancherà la sua caparbietà, la sua ironia, il suo esserci sempre per chi aveva bisogno di una parola, di una spalla, di un gesto concreto.

Ci mancherà Antonella. Ma resta in noi, nei suoi gesti, nel suo esempio, in tutto quello che ha lasciato. E continuerà a vivere così, nei ricordi e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di volerle bene.

Marietta Tidei

Roma, 8 luglio 2025