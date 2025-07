Civitavecchia Popolare e Rifondazione Comunista salutano Antonella Rocchi da sempre pilastro della libera informazione

CIVITAVECCHIA – Da Civitavecchia Popolare e Rifondazione Comunista riceviamo e pubblichiamo

Civitavecchia Popolare e Rifondazione Comunista salutano con estremo dolore e profondo affetto Antonella Rocchi, da sempre pilastro della libera informazione cittadina e sostenitrice di tante battaglie per i diritti civili, sociali e ambientali.

Da sempre attivista per la pace e per il disarmo, amica del popolo palestinese, esempio di corretta etica giornalistica e punto di riferimento della importante comunità buddista locale, è stata una professionista seria e creativa che ha cercato di forgiare con suggerimenti, esempio e precise regole deontologiche, tanti giovani che si volevano avvicinare al giornalismo e che ci sono riusciti proprio grazie al suo supporto .

I valori di uguaglianza, libertà e solidarietà per lei non sono state, come lo sono per molti, solo parole, ma le linee guida concrete del suo agire.

In un periodo storico così difficile per il nostro territorio e così turbolento per il mondo a causa dei venti di guerra che soffiano ormai in molti paesi, la figura ed il valore di Antonella ci mancheranno davvero tantissimo.

Ai familiari, alla redazione di Centumcellae News e alle tantissime persone che hanno conosciuto e voluto bene ad Antonella giungano le condoglianze e l’abbraccio sincero di tutta la nostra comunità.

Rifondazione comunista, Civitavecchia popolare