Antonella nostra ci ha lasciati. Un ciclone, un fiume in piena di idee, di sogni e progetti. Sempre nella nostra città, fiore più bello e mai appassito. Rivoluzionaria, ribelle, sempre in direzione ostinata e contraria. Sempre con la sigaretta in bocca come a sfidare la vita, sempre a prendere a schiaffi la vita puttana. Viva Antonella Rocchi, amica mia, gemma preziosa e rara.