“L’urlo di Gaza: prospettive ebraico – palestinesi” appuntamento martedì 4 febbraio a Tarquinia

TARQUINIA – Martedì prossimo 4 Febbraio 2025 alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Tarquinia si terrà un incontro con ospiti d’eccezione per approfondire fatti ed opinioni sugli eventi che hanno sconvolto la Palestina e Israele negli ultimi 15 mesi.

Parteciperanno Luisa Morgantini, già vice Presidente del Parlamento Europeo e Presidente di Assopacepalestina, Moni Ovadia, drammaturgo, attore, scrittore e attivista ebraico e Yosef Salman, delegato della Mezza Luna Palestinese in Italia e Presidente della Comunità Palestinese di Roma e Lazio.

Luisa Morgantini è appena tornata dai territori Palestinesi occupati nei quali è stata protagonista di un clamoroso arresto da parte delle autorità di Israele insieme al giornalista de il Sole24Ore Roberto Bongiorni.

L’evento, organizzato dall’ANPI sez. Tarquinia “10 giugno 1944” in collaborazione con il Comune di Tarquinia, sarà l’opportunità per capire meglio cosa è successo il 7 Ottobre del 2023, le ragioni che hanno portato all’attacco di Hamas e la portata delle atrocità per mano di Israele con il massacro di almeno 47.000 gazawi, il tutto per mettere in risalto una storia contemporanea nella prospettiva di un contesto storico, politico e umanitario ben più ampio che riguarda non solo la Palestina e Israele, ma anche le politiche adottate dall’Europa e dagli Stati Uniti e il ruolo sempre più debole del diritto internazionale.

Morgantini, Ovadia e Salman sono testimoni e portatori di testimonianze dirette, ognuno con il proprio osservatorio peculiare e previlegiato di storie umane e scelte politiche delle parti, un contributo essenziale per colmare lacune e meglio comprendere il susseguirsi di azioni e reazioni che hanno sconvolto e travolto l’intera Striscia di Gaza.

L’incontro sarà preceduto dai saluti dell’ANPI di Tarquinia e dell’Amministrazione comunale che hanno promosso l’evento, sarà moderato dalla vice presidente della locale sezione Adriana Sabbatini

Il direttivo ANPI sez. Tarquinia