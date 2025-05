Secondo le stime di UN Women, più di 28.000 donne e ragazze sono state uccise a Gaza dall’inizio della guerra, nell’ottobre del 2023 – vale a dire una donna e una ragazza in media uccise ogni ora negli attacchi delle forze israeliane. Tra le vittime, migliaia erano madri, che hanno lasciato figli, famiglie e comunità devastate. Queste cifre sottolineano lo sconvolgente bilancio umano del conflitto e delle vite e dei futuri persi troppo presto.

Dal crollo del cessate il fuoco nel marzo 2025, le condizioni a Gaza si sono ulteriormente deteriorate, aggravate da quasi nove settimane di blocco degli aiuti umanitari. L’intera popolazione di Gaza sta rapidamente esaurendo le scorte di cibo e i generi di prima necessità, con rischi crescenti di carestia. Ciò significa che ogni donna e ragazza (più di 1 milione) sta affrontando livelli catastrofici di fame. Le donne e le ragazze sono intrappolate, devono affrontare lo sfollamento, l’aumento dei tassi di mortalità materna e una grave mancanza di sicurezza e di meccanismi di protezione.

Nonostante queste terribili circostanze, UN Women continua a lavorare con le organizzazioni della società civile guidate da donne a Gaza, cercando di fornire servizi essenziali e sostegno alle popolazioni colpite. Ma l’entità delle sofferenze supera di gran lunga le capacità e le risorse attuali. Senza un immediato e significativo aumento dell’accesso agli aiuti umanitari, al sostegno e ai finanziamenti, innumerevoli vite sono in bilico.

UN Women si unisce al Segretario Generale delle Nazioni Unite nel ribadire l’appello per un cessate il fuoco immediato, il ripristino immediato di un accesso umanitario senza ostacoli e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e delle persone detenute arbitrariamente.

*Nel febbraio 2025, The Lancet ha riportato che i decessi a Gaza sono stati probabilmente sottostimati di circa il 41%. I risultati riflettono sia i decessi direttamente segnalati sia quelli che vengono definiti come decessi in eccesso – decessi che potrebbero non essere stati documentati a causa dell’interruzione delle infrastrutture sanitarie e di segnalazione. UN Women ha utilizzato questa metodologia per arrivare a queste stime