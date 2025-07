Triplice soddisfazione per la Mtb Santa Marinella nelle gare su strada con Feltre, Gori e Chiavacci

SANTA MARINELLA – La Mtb Santa Marinella ha concentrato la sua attenzione sulle gare di ciclismo su strada, ottenendo risultati gratificanti con i suoi atleti. Michele Feltre ha disputato il Gran Premio Città di Valdobbiadene in Veneto, giungendo quarto di fascia over 60 e terzo di categoria supergentlemen B. Mauro Gori e Massimiliano Chiavacci hanno partecipato alla Granfondo dei Borghi a Castelnuovo di Farfa. Portando a termine il percorso medio di 88 chilometri, Gori si è classificato secondo tra i Gentlemen, mentre Chiavacci ha ottenuto la sedicesima posizione nella stessa categoria Solo un’apparizione nel fuoristrada per Gianluca Piermattei il cui impegno è stato molto soft con la partecipazione alla Nova Eroica Gravel a Buonconvento in Toscana. Infine, Fabio Giammarchi ha concluso la sua avventura in bicicletta nel nord dell’India, pedalando su strade impegnative e affrontando sfide fisiche notevoli. Ha percorso le strade ai piedi dell’Himalaya, superando quota 4000 metri con una mountain bike di 20-30 kg. Questa esperienza gli ha permesso di conoscere culture e idiomi diversi e di apprezzare l’ospitalità della gente del posto. Lo spirito di avventura e la passione che lo hanno animato in questo viaggio sono stati fondamentali per superare le difficoltà e raggiungere l’obiettivo