Mtb Santa Marinella: risultati di spicco tra strada e mountain bike con Cristini, Stefanini e Mariuzzo

SANTA MARINELLA – Grande soddisfazione tra le fila del sodalizio Mtb Santa Marinella per i prestigiosi risultati ottenuti dai propri atleti nelle recenti competizioni su strada e in mountain bike.

A Ribolla, in Toscana, il 5 marzo scorso si è svolta la prima prova del Trittico della Maremma, che ha visto protagonisti Ludovico Cristini e Pierluigi Stefanini. Nella categoria dei più giovani, Cristini ha terminato in un primo gruppo inseguitore, classificandosi tra i primi 40 e conquistando l’undicesimo posto tra i Master 1. Ancora migliore il piazzamento del compagno di squadra Stefanini, che ha chiuso al settimo posto nella categoria master 7. Per entrambi gli atleti, questa è stata un’ottima occasione per testare il ritmo e accumulare chilometri in vista del Giro di Sardegna su strada, in programma a fine aprile.

Dalle ruote lisce della strada a quelle grasse del fuoristrada, Gianfranco Mariuzzo ha brillato alla Grava Race di Zoppola, in Friuli Venezia Giulia, salendo sul terzo gradino del podio nella categoria master 7. Un risultato che conferma la sua forma eccellente e la competitività nel panorama della mountain bike cross country.

Sempre in ambito fuoristrada, Federico Forti si è dedicato a un allenamento di prova in vista della XCO La Foresta, primo appuntamento 2025 del circuito regionale Lazio Cup dedicato alla specialità olimpica del cross country. Forti ha testato il tracciato di 4 chilometri, caratterizzato da 170 metri di dislivello, due salti, tratti tecnici, salite su fondo cementato e scalinate, che rappresentano la vera sfida di questa gara in programma domenica 16 marzo alle porte di Rieti nei pressi del santuario francescano Santa Maria della Foresta.