Prima gara ufficiale 2025 nel fuoristrada: Mtb Santa Marinella protagonista al Trofeo XCO Città di Nerola

Un importante appuntamento per tutti gli appassionati e praticanti di mountain bike nel lazio, in questo avvio di stagione, era il Trofeo XCO Città di Nerola organizzato dal Team Bike Palombara Sabina nell’omonimo borgo della Sabina romana valevole come prima prova del campionato regionale CSI Lazio di cross country.

In questo palcoscenico hanno avuto modo di distinguersi con grande impegno gli atleti della Mtb Santa Marinella grazie alla presenza di Daniele Bagnoli (8°M6), Marcello Befani (10°M6) e Claudio Albanese (6°M7).

Gianluca Piermattei è tra gli atleti del settore gravel che ha preso parte al Trail delle Vie Cave, una cicloturistica non competitiva di 62 chilometri che si è svolta lungo i single track della Vecchia Ferrovia Capranica – Civitavecchia, tra le veloci e scorrevoli strade bianche tra Vico Matrino e Villa San Giovanni in Tuscia, senza dimenticare le Torri d’Orlando e il passaggio nei noccioleti, fino ad arrivare alla Necropoli di Pian del Vescovo.

La Mtb Santa Marinella non è voluta mancare alla cerimonia di premiazione dell’attività 2024 del comitato regionale Federciclismo Lazio che si è svolta presso il Palazzo delle Federazioni a Roma in viale Tiziano. Atleti e dirigenti sono stati omaggiati dal CR Lazio presieduto da Maurizio Brilli per i risultati ottenuti l’anno passato e la compagine santamarinellese, rappresentata per l’occasione dal vice presidente Fabio Pisanelli, è stata coinvolta nelle premiazioni per il titolo europeo gravel di Michele Feltre ottenuto ad Asiago nella fascia 65/69 anni.