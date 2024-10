Nubifragio, squadre “Pronto Intervento” di CSP in Via dei Poggi per rimuovere mobilia ed elettrodomestici distrutti dal fango

CIVITAVECCHIA – Squadra “Pronto Intervento” di CSP in azione nel quartiere di San Gordiano, questa mattina, alle prese con la rimozione di materiali trascinati dal fango che hanno costretto i residenti a mandare al macero mobili, elettrodomestici e vestiti. L’intervento ha interessato soprattutto i residenti di Via dei Poggi, tra coloro che hanno subito i danni peggiori, a seguito dell’ esondazione del fosso del sorbo lungo via del Casaletto Rosso dove il corso d’acqua si è incanalato lungo la via facendo registrare tantissimi gravi allagamenti di scantinati e seminterrati.

In totale la Squadra di CSP ha raccolto un totale di 60 metri cubi di materiale, tra mobilia ed elettrodomestici. Ci sono voluti 6 mezzi e diversi viaggi per bonificare l’intera via.