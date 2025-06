“Porta a porta”, venerdì 13 giugno possibili ritardi nel ritiro dell’indifferenziata

CIVITAVECCHIA – Si informano tutti i cittadini che nella giornata di venerdì 13 giugno 2025 potrebbero verificarsi dei ritardi nel ritiro dei rifiuti indifferenziati “porta a porta” in alcune zone della città.

Queste le zone interessate:

Via Aurelia Nord e Zona Sant’Agostino;

Parte della Zona Cisterna Faro (A. Montanucci, Don Milani, F. Mattei, Via dei Colli, Via degli Orti);

Borgo Odescalchi, Via Aurelia Sud e Zona San Gordiano (Via delle Rose, Via San Gordiano, Via dei Girasoli, Via dei Ciclamini e Via delle Margherite);

San Liborio

SI RACCOMANDA DI LASCIARE ESPOSTI I MASTELLI PER TUTTO IL TEMPO NECESSARIO ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Civitavecchia Servizi Pubblici