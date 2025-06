CSP: “Conti in miglioramento. Nessuna sopravvenienza, solo buona gestione”

CIVITAVECCHIA – In merito alle critiche mosse dall’opposizione sull’andamento economico-finanziario di CSP, riteniamo doveroso fare chiarezza, nel rispetto dei cittadini e della trasparenza amministrativa.

Il primo trimestre 2025 si è chiuso con un risultato migliore rispetto alle previsioni del piano di attività 2025 e allo stesso periodo del 2024, con un delta pari a circa 118.000 euro. È opportuno sottolineare che nel primo trimestre dello scorso anno la società aveva beneficiato di significative sopravvenienze attive, che oggi non si sono ripresentate. Questo significa che il miglioramento attuale è frutto esclusivo di una gestione ordinaria più efficiente.

Anche rispetto alle previsioni di bilancio, i risultati del primo trimestre si attestano sopra le attese. Il secondo trimestre, come da andamento storico della società, presenterà ancora uno scostamento in negativo, ma già a partire dal terzo trimestre si prevede una ripresa, in linea con il trend registrato negli anni passati.

Ricordiamo infatti che CSP ha storicamente un andamento ciclico: i primi due trimestri dell’anno sono generalmente più critici, mentre il terzo e il quarto trimestre rappresentano sempre una fase di recupero che consente di riequilibrare il bilancio e avvicinarsi al pareggio.

Continueremo a lavorare con serietà e senso di responsabilità per garantire servizi efficienti alla città e una gestione economica sostenibile, nel segno della trasparenza e dell’equilibrio finanziario.

Civitavecchia Servizi Pubblici