M5S: “Passo avanti nella Regione Lazio per l’abbattimento delle barriere architettoniche”

CIVITAVECCHIA – “Nelle scorse ore, il Consiglio regionale del Lazio ha compiuto un importante progresso approvando due emendamenti del Movimento 5 Stelle al Collegato al Bilancio.

Le nuove disposizioni prevedono che i proventi derivanti dalle sanzioni ambito urbanistico vengano destinati prioritariamente a interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nei comuni.

Un impegno per l’accessibilità universale

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso la rimozione degli ostacoliate ancora oggi limitano l’accessibilità agli spazi pubblici per molti cittadini restituendoci una Regione Lazio più inclusiva e accessibile.

Tuttavia il lavoro da fare è ancora tanto e noi del Movimento 5 Stelle ci batteremo per non lasciare indietro nessuno”

Gruppo Territoriale M5S Civitavecchia