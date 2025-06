Emanuela Mari (FDI): “Col Dopo di noi la Regione persegue la vera inclusione”

LAZIO – “Una legge di civiltà sulla quale la Giunta Rocca ha voluto investire”. Così il consigliere regionale Emanuela Mari, di Fratelli d’Italia, commenta lo stanziamento per il “Dopo di noi” di 15 milioni di euro da parte della Regione.

“Grazie al provvedimento dell’assessore Massimiliano Maselli, nel Lazio vi saranno risorse a disposizione per interventi concreti in grado di assistere le persone con disabilità grave rimaste senza il sostegno della rete familiare. Grazie al coinvolgimento delle Asl e dei Comuni, attraverso la rete delle case famiglie e delle professionalità più adatte, la Regione andrà così a raccogliere il testimone lasciato dai genitori e dai parenti stretti del disabile: non lasciare nessuno da solo è la declinazione migliore della parola “inclusione”, di cui molto spesso si sente parlare e non sempre con buon senso”, conclude il consigliere Emanuela Mari.