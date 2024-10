Civitavecchia, Angelilli: “Bene tavolo unitario, da Enel si attende chiarezza su dismissione centrale”

LAZIO – «A nome della Regione Lazio rivolgo un vivo ringraziamento al sottosegretario Bergamotto per la convocazione del tavolo unitario su Civitavecchia. L’obiettivo è andare avanti per salvaguardare i posti di lavoro e avviare progetti di sviluppo che garantiscano sia i livelli occupazionali sia il futuro economico e industriale di Civitavecchia a lungo termine. La Zls appena approvata dalla Regione Lazio rappresenta, a questo proposito, un passaggio fondamentale per attrarre investimenti e nuove opportunità imprenditoriali, sia di logistica che industriali». Lo dichiara Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, al Commercio e all’Artigianato.

«Innanzitutto è molto apprezzabile la determinazione del Mimit a svolgere a breve una manifestazione d’interesse per la selezione dei progetti e la redazione di un vero e proprio piano industriale per l’area di Civitavecchia – prosegue il vicepresidente Angelilli – Saranno attivati, sotto la supervisione del direttore della task force Civitavecchia Amedeo Teti, dei tavoli tecnici sulla ricognizione delle aree utili per avviare progetti industriali in stretta collaborazione tra MiMIT, ministero dell’Ambiente, Regione Lazio, Comune di Civitavecchia e Autorità di Sistema Portuale. Saranno, inoltre, verificate la fattibilità e le tempistiche di nuovi progetti di cantieristica ed eolico offshore. Esprimo infine un sincero apprezzamento per l’impegno del MiMIT a un incontro bilaterale con Enel a cui abbiamo richiesto chiarezza sui tempi e sulle modalità di dismissione, demolizione e messa in sicurezza della centrale»