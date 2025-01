Scuola, Dimensionamento – Tidei(Iv): “Dal Tar stop alla delibera regionale. La Giunta Rocca ritiri questo provvedimento sbagliato”

LAZIO – “Sul ricorso presentato dal Comune di Viterbo, il TAR del Lazio ha sancito con la sospensiva un primo stop alla delibera regionale sul dimensionamento scolastico. Un atto che avevamo più volte denunciato come sbagliato, perché penalizza gli studenti accorpando insieme istituti profondamente diversi tra loro per indirizzi e vocazioni. Senza attendere il 19 febbraio, quando il Tribunale Amministrativo si pronuncerà nel merito, la Giunta Rocca ritiri subito questa delibera, come stanno chiedendo da tutti i territori della nostra regione studenti, famiglie e docenti”, così in una nota la capogruppo di Italia Viva alla Regione Lazio Marietta Tidei