Sanità, Lazio – Opposizioni: “Destra senza numero legale su nomine direttori generali Asl”

LAZIO – “Ennesima pessima figura della maggioranza di centrodestra che non è riuscita a garantire il numero legale nella seduta della commissione Sanità convocata per ratificare le nomine dei direttori generali di quattro ASL, tra le quali l’Azienda Sanitaria Locale RM 4.

Irresponsabilità e sciatteria continuano, dopo due anni di commissariamenti, a minare la piena funzionalità di importanti aziende sanitarie della nostra regione, a scapito dei nostri territori.

La Regione a guida Rocca arranca sui fatti concreti e non produce altro che proclami e slogan, dichiarano in una nota i consiglieri di opposizione membri della Commissione Rodolfo Lena, Salvatore La Penna, Marta Bonafoni, Massimiliano Valeriani, Marietta Tidei e Alessio D’Amato