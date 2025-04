Pd Ladispoli: “L’amministrazione Grando a San Nicola fa resuscitare cubature bloccate dal 2002”

LADISPOLI – Dal Circolo Pd Ladispoli “Luciano Colibazzi” riceviamo e pubblichiamo

Quando tutta la capacità edificatoria a San Nicola sembrava conclusa la Giunta del Sindaco Grando è riuscita a fare rivivere cubature bloccate.

Le cubature (per un totale di 2880 Mc) erano bloccate dalla Soprintendenza dal 2002 perché a ridosso dei resti della grande Villa di Pompeo.

Tutto poteva rimanere così.

E invece l’Amministrazione è stata pronta ad accettare la proposta del privato che ha pensato bene di spostare la cubatura potenziale nella zona destinata a Verde e Impianti Sportivi posta tra la ferrovia e l’Aurelia, adiacente all’ attuale Campo di calcio, dove saranno realizzati dieci villini.

Oltre il danno anche la beffa. Infatti, l’Ufficio Tecnico ha stabilito che il terreno di proprietà del privato, non edificabile e non utilizzabile, ha una valutazione economica maggiore rispetto al terreno di proprietà del comune pianeggiante ed edificabile (131 mila euro per il terreno privato contro i 109 mila euro del terreno pubblico). Questo permette al privato di non pagare alcun conguaglio al comune per la differenza di valore.

Esprimiamo tutto il nostro dissenso: l’Amministrazione non aveva nessun obbligo di accettare la proposta, la zona a verde pubblico e Sport poteva rimanere intatta e ci troviamo in forte disaccordo con le valutazioni economiche.

Ma, come ormai è noto, l’interesse pubblico con questa Amministrazione viene sempre dopo a vantaggio dell’interesse di alcuni privati.

Circolo Pd Ladispoli “Luciano Colibazzi”