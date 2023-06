PD, appello al Sindaco Grando: “non cancelli lo spazio verde più bello di Ladispoli”

LADISPOLI – “Con una delibera di Giunta l’Amministrazione Grando ha deciso di occupare con manufatti l’ area verde più bella di Ladispoli, quella all’entrata vicino alla grande rotatoria della Settevene Palo.

L’area era stata già ridimensionata con l’affidamento a privati della gestione.

Ora la parte più bella dello spazio è stata concessa in uso alla Croce Rossa che dovrebbe posizionare un manufatto e l’ area per gli automezzi.

Non mettiamo in dubbio l’utilità di uno spazio per la Croce Rossa a Ladispoli ma ci sono alternative: ad esempio lo spazio inutilizzato tra Viale Mediterraneo e la Sede del Comando Vigili Urbani.

Oppure, su viale Europa, le due aree di proprietà comunale ma inutilizzate.

Facciamo appello al Sindaco, siamo ancora in tempo: non cancelliamo l’area verde più bella di Ladispoli, un vero biglietto da visita per chi entra nella città e uno spazio che era dedicato ai nostri bambini”

Partito Democratico Ladispoli, Gruppo Consiliare e Circolo Luciano “Colibazzi”