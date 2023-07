PD: “Cemento su quello che era il giardino più bello di Ladispoli”

LADISPOLI – “Ogni appello al Sindaco perché fosse evitata la distruzione di quello che era il Verde Pubblico più bello di Ladispoli è stato vano.

Grando ha trasformato in occasione di guadagno privato il verde dove per trenta anni i bambini e gli adolescenti hanno giocato in totale libertà.

Un comportamento vergognoso che non trova precedenti nella storia Amministrativa della nostra città.

Contrasteremo in ogni sede questa politica di privatizzazione di beni pubblici che ormai è il segno distintivo di una giunta e di un sindaco che stanno contraddicendo, uno dopo l’altro, tutti gli impegni presi con il programma elettorale”

Partito Democratico Ladispoli – Gruppo Consiliare e Circolo “Luciano Colibazzi”