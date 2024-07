Incendio ad Allumiere, intervento dei Vigili del Fuoco

CIVITAVECCHIA – Questa notte alle ore 01.15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio di sterpaglie ad Allumiere, via Braccianese Claudia. I Vvf sono accorsi con l’equipaggio della 17A e autobotte AB17 per una maggiore capacità di spegnimento. Durante le operazioni di estinzione gli uomini della Bonifazi hanno rinvenuto due bombole di GPL all’interno di un manufatto, una sorta di baracca, completamente avvolta dalla vegetazione. La scrupolosa ricerca e messa in sicurezza ha fatto si che l’incendio non arrivasse alle bombole causando problemi di natura più seria. Alle ore 04.00 i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno completato l’opera di spegnimento bonificando e mettendo in sicurezza l’intera area.