Domenica 27 aprile atto finale del Campionato di Rugby serie A

CIVITAVECCHIA – Ultima partita di campionato, domenica 27 aprile, trasferta per i biancorossi a Roma al Centro Sportivo Speziali alle ore 15,30.

Nelle settimane scorse abbiamo analizzato come è andata per il Rugby Civitavecchia il campionato 2024-2025 ed è apparso come si è evoluto in crescendo il progetto avviato e come abbia dato i suoi frutti sull’utilizzo della linea verde abbinato all’esperienza dei veterani.

I giovani talenti sono cresciuti notevolmente, si sono dimostrati all’altezza della scelta da parte dell’head coach De Nisi e del suo staff, tutti i ragazzi hanno ricambiato la fiducia data dimostrandosi talenti a livello locale e nazionale.

Il campionato del Rugby Civitavecchia è stato sempre all’attacco ed all’avanguardia, sempre con ottimi livelli tecnici e fisici, seguito dai preparatori atletici e dallo staff sanitario così come i dirigenti hanno tenuto sempre alto il morale del gruppo squadra.

Da segnalare i responsabili in primis Presidente Andrea D’Angelo, il Vice Domenico Nastasi e Direttore Sportivo Stefano D’Angelo, una nota anche per Mauro Tronca sempre presente nei momenti importanti pronto con suggerimenti per il suo grande livello di esperienza.

Head Coach De Nisi vede così la partita di domenica:

“ Sulla Rugby Roma c’è poco da aggiungere… conosco bene il loro bravo allenatore hanno un ottimo staff ed hanno fatto un bel cammino in campionato blindando il secondo posto in classifica ma soprattutto la loro imbattibilità nelle mure di casa . Sul nostro cammino, veniamo da 3 vittorie consecutive con altrettante 3 belle prestazioni in termine di combattività e coesione del gruppo. Non esistono partite semplici o difficili ma partite di Rugby come quella che sicuramente assisteremo domenica. Sarà importante la disciplina, la disponibilità, ma soprattutto la determinazione nel chiudere il campionato nel miglior modo possibile.”