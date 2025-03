Marino: “Piscina comunale: dopo cinque anni, ancora ritardi e incertezze. Serve trasparenza.”

SANTA MARINELLA – Dalla Lista Civica “Io amo Santa Marinella” riceviamo e pubblichiamo

Con la determinazione n. 28 del 25 marzo 2025, il Comune di Santa Marinella ha autorizzato un subappalto da 259.000 euro per la realizzazione del nuovo impianto natatorio in via delle Colonie, annunciato fin dal 2020 e finanziato con un mutuo dell’Istituto di Credito Sportivo.

Un’opera che avrebbe dovuto essere completata entro giugno 2023 e che, invece, a distanza di quasi due anni da quella scadenza, è ancora ferma tra autorizzazioni, revisioni progettuali e criticità burocratiche. Il subappaltatore era stato inizialmente respinto per irregolarità fiscali e oggi, nonostante la nuova autorizzazione, mancano ancora documenti essenziali come il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale.

«È inaccettabile che una struttura pubblica destinata allo sport, attesa da anni dalla comunità, venga gestita con questa lentezza e opacità – dichiara Stefano Marino –. I cittadini hanno diritto a sapere quando verrà davvero realizzata la piscina promessa, perché un’opera pubblica non può restare ostaggio di pratiche poco chiare o ritardi strutturali. È il momento di aprire i cassetti, dire come stanno le cose e restituire trasparenza alla città».

Di fronte a una gestione così incerta, è legittimo chiedere chiarezza sui tempi di esecuzione, sulla trasparenza degli atti e sull’utilizzo effettivo delle risorse pubbliche.

Stefano Marino

Lista Civica “Io amo Santa Marinella”