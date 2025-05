Marino: “Fallimento amministrativo senza attenuanti”

SANTA MARINELLA – Dalla lista Lista Civica “Io Amo Santa Marinella” riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Marinella ha perso un finanziamento regionale da 100.000 euro legato al bando “Reti di impresa” per il commercio locale. A renderlo ufficiale è una determina della Regione Lazio, che oltre a revocare il contributo, ha richiesto la restituzione di 30.000 euro già erogati.

Stefano Marino, referente della lista civica Io Amo Santa Marinella, commenta duramente:

“Non servono giustificazioni creative o scaricabarile: il progetto era a guida comunale, e i fondi si sono persi perché l’amministrazione non ha rispettato le scadenze, non ha inviato la documentazione richiesta e non ha neppure chiesto una proroga nei tempi previsti. È tutto scritto nella determina regionale.”

A suscitare ulteriore indignazione, il tentativo di Emanuele Minghella di attribuire la responsabilità ai commercianti:

“Dare la colpa a chi si aspettava un sostegno reale – prosegue Marino – è non solo svilente, ma anche profondamente scorretto. I commercianti non erano i beneficiari diretti, ma gli utenti finali di un bando gestito dal Comune. Chi amministra deve assumersi le proprie responsabilità, non cercare capri espiatori.”

Per Marino, si tratta di un “fallimento amministrativo e politico senza attenuanti, che dimostra una volta di più l’incapacità di questa amministrazione nel gestire anche le opportunità più importanti per il tessuto economico locale”.

“Chiediamo che venga chiarito chi ha gestito il progetto, quali azioni sono state fatte e quali conseguenze concrete subirà la città per questa perdita. Perché oltre al danno economico, c’è un danno di credibilità istituzionale enorme.”

Stefano Marino. Lista Civica “Io Amo Santa Marinella”