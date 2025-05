Marino: “Assenze pesanti alla presentazione del libro dei sogni. La lista Moderati chiarisca la sua posizione.”

SANTA MARINELLA – Lista Civica “Io Amo Santa Marinella” riceviamo e pubblichiamo

Durante la presentazione ufficiale del “Libro dei Sogni” del Sindaco Tidei, tre assenze hanno fatto molto rumore: quella dell’assessore Vinaccia, del consigliere Manuelli e del consigliere Rosa. Tutti esponenti di spicco della lista Moderati per Santa Marinella e Santa Severa, lista che rappresenta una componente fondamentale della maggioranza.

“Non si tratta solo di assenze casuali – dichiara Stefano Marino – ma di una somma di segnali politici: Vinaccia era già assente alla seduta di giunta che ha approvato la delibera da 60.000 euro per la Statua del Bacio. Ora anche l’assenza alla presentazione del Libro dei Sogni, il manifesto programmatico dell’amministrazione Tidei, fa sorgere interrogativi legittimi.”

Marino invita pubblicamente la lista Moderati a chiarire la propria posizione:

“Se non condividono più le scelte di Tidei, lo dicano apertamente. I cittadini hanno diritto a sapere se esiste ancora una maggioranza coesa o se stiamo assistendo a una lenta implosione mascherata da silenzio.”

“Non possiamo fare finta di nulla – prosegue Marino – mentre si approvano spese discutibili come quelle per la statua o per la distribuzione di libretti patinati da 5.000 euro. Se anche all’interno della maggioranza qualcuno inizia a prendere le distanze, è giusto che si apra un confronto pubblico, trasparente e responsabile.”