Pioggia di partite nel weekend per le formazioni della Cv Skating

CIVITAVECCHIA – La prima formazione senior, militante nella prima fase del campionato nazionale di serie C, giocherà sabato sera alle ore 20 contro i Mammuth Roma, formazione attualmente capoclassifica del campionato ma con ben due partite in più dei civitavecchiesi. Il team del coach presidente Valentini è partito con il piede giusto in campionato e punterà a riprendere il cammino fatto da sole vittorie che ha contraddistinto i TECNOALT in regular season.

La seconda formazione senior invece, militante nello stesso campionato, sarà impegnata domenica alle 15.30 a Campomarino. Incognita pioggia per il farm team dei nerazzurri, targato VR3, che spera di riuscire a giocare e non di vincere a tavolino per far crescere i propri giovani.

Esordio in campionato anche per la squadra femminile. Le Sniperine CRT, guidate da coach Gavazzi, affronteranno sabato alle ore 14 a Vicenza le Devil Girls, per il primo appuntamento di campionato. Domenica alle ore 13.30 invece match in quel di Trieste. Due partite in cui le civitavecchiesi, seppur con molte assenze a roster, partono con i favori del pronostico.

In campo infine anche la squadra under 16 della Cv Skating, targata Pizza a Volontà. Alle ore 12 e alle ore 14, in quel di Campomarino (domenica) sfida ai Mammuth Roma e al Kemarin per il secondo raggruppamento di campionato