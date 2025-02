Hockey in line femminile, trasferta di successi per le Sniperine CRT

CIVITAVECCHIA – Doppio successo nella trasferta in Emilia Romagna per le Sniperine CRT, guidate da coach Gavazzi.

La formazione femminile ha infatti giocato, dapprima in quel di Ferrara (sabato ore 19), contro i Tergeste Warriors vincendo per 2-0 al termine di una partita condotta dall’inizio alla fine ma in cui le civitavecchiesi hanno faticato a scardinare la difesa avversaria (in rete Faravelli e Novelli) mentre la gara è stata più combattuta domenica mattina alle ore 11 in quel di Bomporto, anche se l’esito finale è stato lo stesso (2-0 in favore delle civitavecchiesi con reti di Novelli e Succi).

Questo il commento alle gare di capitan Veronica Novelli: “Nella prima partita di sabato sera contro il Tergeste c’è stato tanto possesso da parte nostra ma siamo state troppo frettolose e poco lucide nelle finalizzazioni. Il risultato comunque non è mai stato in discussione. Tutta un’altra concentrazione – continua Novelli – domenica a Bomporto contro la squadra di casa. Partita attenta e siamo state molto più determinate a non commettere errori, anche se c’è stata qualche penalità in nostro favore che non abbiamo sfruttato al meglio. E’ comunque arrivata una vittoria meritata contro un’avversaria molto insidiosa”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Mara Faravelli, Martina Succi, Federica Ercolani, Eleonora Raia, Veronica Novelli, Gloria Padovan, Letizia Barocci. Allenatrice: Martina Gavazzi