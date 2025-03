Hockey in line: implacabili Snipers TECNOALT

CIVITAVECCHIA – Implacabili gli Snipers TECNOALT che si avviano a chiudere la prima fase del campionato nazionale di serie C, girone D, a punteggio pieno e solo con larghissime vittorie.

Il doppio appuntamento di questo weekend non ha riservato sorprese: 9-1 sabato sera in quel di Velletri alla seconda in classifica dei Castelli Romani, 12-0 domenica pomeriggio al PalaMercuri contro i Pattinatori Sambendettesi che alla mattina avevano invece sconfitto il fratello minore VR3 (seconda squadra senior della Cv Skating) per 11-2.

Venerdi alle ore 19.30 il derby tutto in casa fra TECNOALT e VR3 che chiuderà la prima fase. Dopodiché termineranno il campionato i VR3 mentre proseguirà in serie B il cammino dei TECNOALT.

“Ho ottenuto buone risposte dai ragazzi – afferma il presidente/allenatore Valentini – perchè nonostante abbia fatto alcuni esperimenti e provato linee nuove, il risultato raggiunto è stato lo stesso, ossia gol a grappoli e ritmi alti. Ne sono molto soddisfatto. Non vediamo l’ora di metterci alla prova in partite più importanti. Per i VR3 invece è stato un brutto scivolone ma nel loro cammino di crescita ci sta che capiti anche qualche passaggio a vuoto. Ci lavoreremo in allenamento per imparare dai nostri errori“.