Personal best e minimi tricolore: che Liberazione per la Tirreno Atletica!

“Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e per portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi, riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi! Vi benedico di cuore”.

Una grande prima giornata dedicata alle categorie assolute e ai cadetti (2010-2011) dove all’apertura della stagione outdoor abbiamo assistito a tanti personal best e già conseguiti altri tre minimi per i campionati italiani dopo quello già intascato nel salto in alto da Tarricone.

400m a ostacoli e il primo pass della giornata è per Matteo Bonamano, in 57”06 vince la batteria e ottiene il primo importante risultato giusto e atteso da tempo.

3000m U20 molto emozionante con alla partenza le quattro junior argento nel cross e all’arrivo dominano la classifica: Asia Bernardini vince il Liberazione in 10’08”01 abbassando il pb di 15”; Sara Pontani è bronzo in 10’23”81 entrambe staccano il pass per i campionati italiani che si terranno a Grosseto a luglio; ancora classifica biancoazzurra con Myriam Tofi al 4° posto in 10’35”75 e Dafne Capitani 5^ in 10’37”34 alla prima volta sulla distanza. Un bel colpo d’occhio 4 atlete Tirreno in vetta alla classifica

Nella velocità ancora tante belle gare e miglioramenti cronometrici: Aurora D’Onorio cat allieva 2008 vince la batteria al pb di 26”95 e si inoltra nel nuovo terreno del salto con l’asta mettendo a segno il punteggio per i campionati di società. Ancora 200m con i positivi risultati di Alessio Feuli al Pb in 22”07; Gabriel Cecchetti 22”68; Andrea Augelli al Pb in 24”06; Eric Pifferi in 24”42; Simone Spurio 24”91 al PB; Davide Tiselli vince la batteria in 24”92; Vincenzo Franzese in 25”95; Tiziano Scala in 26”80 e Daniel Ceccarelli in 28”64 entrambi all’esordio.

Tra le ragazze, Eleonora Restivo chiude la curva in 28”98; al giro di pista Pb per Francesca Susca al primo anno della cat assoluta in 1’05”24; Consuelo Giovagnoli 1’06”28; nella sezione maschile Marco Borghini ottiene un buon 53”63 così come il compagno di squadra Tommaso Muneroni cat U18 al pb in 54”60. Le distanze si allungano di nuovo e torniamo sui 3000m con il pb di Daniele Mellini in 9’17”40; Gioele Romiti 9’38”19 e Luca Pandolfi in 9’58”08. Gli U 20 anche loro al Pb Daniel Malandra in 10’36”28 e Francesco Pierucci in 11’09”23. 1500m vedono le presenze della new entry nella cat assoluta Chiara Fanelli, la 2009 chiude in 5’40”39 e Daniele Soresina in 4’36”82 lo junior 2007 e Matteo Marino rientra con piacere a vestire i colori civitavecchiesi con un primo 800m in 2’21”52, bene anche Daniel Ceccarelli al PB in 3.35.60. Tra le gare “spurie” disputate quasi in contemporanea a Rieti registriamo un bel personal best di Riccardo Vanzetti sui 500m in 1’04″62

Gli allenatori stessi scendono in campo, la passione per l’atletica nella sua totalità è continua e persistente e la voglia di agonismo non si affievolisce in loro: Federico Ubaldi e Alessio Mangano scelgono 800m, 2’02”29 per il primo che vince la batteria e traina Matteo Testi, cat promesse U23, al pb in 2’03”57 e il collega chiude il doppio giro in 2’02”22. Lorenzo Patane’, sempre più in direzione salti, punta l’asta a 2,80m nell’embrione della specialità approdata da solo un anno a Civitavecchia. Passa poi al salto in alto per Gabriele Tarricone, oggi valica l’asticella a1,91m e si piazza in 5^ posizione nella classifica del Trofeo Liberazione.

Le gare cadetti , gli U16, portano grandi soddisfazioni ai tecnici: Lorenzo Aradis corre in maniera impeccabile, un argento e un personal best importante con 1’27”82 sui 600m dove mancò solo un briciolo di audacia nella parte centrale della gara; Letizia Merone alla prima uscita sui 2000m registra 8’05”36 ed è 10^; Sofia Biondi è 6^ sui 600m in 1’48”37; Matilda Lancioni sui 300m a ostacoli sfiora il personale in 51”73 ed è prima fra le nate 2011 e 5^ in classifica generale. Gaia Ferrilli oggi sceglie il getto del peso da 3Kg 8,39m e una bella medaglia del 4^ posto fra le cadette e ancora Matilda Lancioni porta punteggio alla squadra con il nuovo approccio al salto con l’asta , oggi migliorandosi ancora e valicando a 1,75m.

Un trofeo liberazione con importanti risultati e presenza per l’inizio della stagione, parliamo di 95 atleti/ gara tra assoluti e giovanili su una manifestazione di livello nazionale con circa 2100 partecipanti; il movimento dell’atletica civitavecchiese è in grande fermento, si vive al “Moretti-Della Marta” un’aria di grande entusiasmo e di voglia di migliorarsi, dove la forte spinta propositiva viaggia di pari passo con la serietà degli obiettivi prefissati da raggiungere

