L’Ing. Gaetano Starace nuovo presidente della Fondazione CaRiCiv

CIVITAVECCHIA – L’Ingegnere Gaetano Starace è il nuovo presidente della Fondazione CaRiCiv. Ex direttore della Centrale Enel di Torre Valdaliga Nord, l’ing. Starace è stato eletto all’unanimità questo pomeriggio e prenderà il posto della Prof.ssa Gabriella Saracco.

Il Sindaco Marco Piendibene si congratula con l’Ing. Gaetano Starace per la sua nomina:

“Si tratta di un incarico di grande prestigio e di rilevante importanza per la città – dichiara il Sindaco – e sono certo che l’Ing. Starace, grazie al suo profilo di altissimo livello e alla sua esperienza, saprà svolgere un lavoro egregio, proseguendo nel percorso di crescita della Fondazione e rafforzandone il ruolo al servizio del territorio.” Il Sindaco rivolge inoltre un sentito ringraziamento alla Prof.ssa Gabriella Sarracco, che lascia la guida della Fondazione dopo anni di straordinaria attività, durante i quali l’ente è cresciuto in solidità ed è stato protagonista di iniziative di grande valore per la comunità civitavecchiese. “La Fondazione CaRiCiv è una risorsa fondamentale per il nostro territorio – conclude il Sindaco – e sono certo che, sotto la nuova presidenza, continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale della nostra comunità.”