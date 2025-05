Mari (FDI): “Fondazione Cariciv in salute grazie a Gabriella Sarracco, buon lavoro al neopresidente Starace”

“Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalla professoressa Gabriella Sarracco in questi anni alla guida della Fondazione Cariciv e congratulazioni all’ingegner Gaetano Starace per l’importante compito cui è chiamato”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari. “Sapere che la fondazione bancaria di riferimento è tornata in piena salute è una grande fonte di serenità per tutto il territorio. Questo è un merito che va ascritto a Gabriella Sarracco e alla sua squadra, capaci di affrontare un’opera di risanamento che ha restituito fiducia nell’istituzione, continuando a sostenere al contempo progetti importanti per la crescita del tessuto culturale e sociale della comunità. Giusto quindi conferire la carica di presidente onorario alla presidente uscente. Sapere che l’impegno del neo presidente Starace si porrà nel solco della continuità rappresenta, insieme alla riconosciuta professionalità dell’ingegner Starace, la migliore garanzia per il territorio. Buon lavoro a lui e a tutto il nuovo cda”, conclude Emanuela Mari.