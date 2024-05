D’Antò:” Baffetti sarà il nostro assessore all’ambiente e alle partecipate”

CIVITAVECCHIA – “Siamo lieti di presentarvi Fabrizio Baffetti, il terzo assessore designato che si occuperà di ambiente e partecipate, un ruolo cruciale per il futuro della nostra comunità. Fabrizio è una persona straordinaria, la cui vita è stata segnata da un impegno instancabile per la sostenibilità ambientale e i diritti dei lavoratori.

A 38 anni, Fabrizio vanta oltre due decenni di attivismo politico. In questo periodo, ha partecipato attivamente alle lotte per la tutela dell’ambiente e dei beni comuni, oltre ad aver ricoperto ruoli significativi nel sindacalismo di base. Queste esperienze lo hanno reso profondamente consapevole delle sfide che Civitavecchia ha affrontato a causa della contrapposizione tra ambiente e lavoro. Fabrizio è un fermo sostenitore dell’idea che è giunto il momento di far marciare insieme i diritti dei lavoratori e la tutela ambientale, come da tempo auspicano le associazioni e i comitati cittadini, trasformando la protesta in proposte concrete di progetti alternativi.

La storia di Fabrizio è anche un esempio di resilienza e adattabilità. Dopo il diploma al Liceo Classico, ha affrontato numerosi lavori, sperimentando in prima persona la precarietà tipica della sua generazione. Ha lavorato come portuale, addetto nella grande distribuzione e pendolare, vivendo la realtà di molti cittadini. Tuttavia, la sua determinazione lo ha portato a riqualificarsi, ottenendo la qualifica di progettista di applicazioni per pc e smartphone, e da sei anni lavora con successo come programmatore informatico.

Con Fabrizio Baffetti al nostro fianco, siamo certi che sapremo affrontare le sfide future di Civitavecchia con una visione che coniuga la tutela ambientale, la gestione dei beni pubblici e l’innovazione tecnologica. La sua passione e competenza saranno fondamentali per creare un futuro sostenibile e giusto per tutti.

Insieme, possiamo costruire una Civitavecchia dove l’ambiente e i diritti dei lavoratori non sono in conflitto, ma si rafforzano reciprocamente. Siamo entusiasti di avere Fabrizio nella nostra squadra e siamo certi che il suo contributo sarà determinante per il nostro successo”

Enzo D’antò candidato sindaco di Civitavecchia