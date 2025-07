Successo al PalaMercuri di Civitavecchia per il raduno della nazionale italiana junior femminile

CIVITAVECCHIA – Si è svolto con piena soddisfazione di giocatrici e staff tecnico il raduno della nazionale italiana junior femminile. Dal 4 al 6 luglio, al PalaMercuri, agli ordini di coach Martina Gavazzi (tecnico Cv Skating), la nazionale italiana junior femminile si è allenata in vista dei prossimi eventi internazionali.

Fra le giocatrici, protagoniste le civitavecchiesi Franesca Borgi e Chiara De Meo che si sono distinte fra le più meritevoli all’interno del gruppo azzurro.

“Siamo molto soddisfatti che anche questo raduno, dopo la senior femminile, si sia svolto senza intoppi – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – abbiamo ripagato al meglio la fiducia della Federazione Italiana Sport Rotellistici e confermato Civitavecchia come polo di alto livello nazionale per il settore femminile. Siamo orgogliosi che queste nostre capacità ci vengano riconosciute all’unanimità e ringrazio tutti i volontari della Cv Skating per il cuore e le competenze che ogni volta impiegano in tutto ciò che facciamo”.