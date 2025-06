Viterbo, Tiso (Confeuro): “Solidarietà e vicinanza a Università Tuscia per rogo”

VITERBO – “A nome della Presidenza Nazionale di Confeuro – Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo – desidero esprimere il mio più profondo sgomento per il devastante incendio che ha colpito nella giornata di ieri l’Università degli Studi della Tuscia, danneggiando in modo particolare la Facoltà di Agraria – Viticoltura ed Enologia. Il nostro pensiero va alla comunità accademica e studentesca, a cui vogliamo far giungere tutta la nostra solidarietà e vicinanza in questo momento così difficile. Siamo certi che l’Ateneo saprà rialzarsi con determinazione: l’Università non è solo luogo di studio, ma anche presidio vivo di cultura, innovazione e speranza per il futuro del nostro settore e dell’intero Paese. Auspichiamo inoltre che venga fatta al più presto piena e trasparente chiarezza sulle dinamiche del rogo, per comprendere le cause di un evento tanto drammatico e per garantire la massima sicurezza agli studenti, ai docenti e a tutto il personale universitario. Come Confeuro, continueremo a sostenere la collaborazione tra mondo agricolo e mondo della ricerca, nella convinzione che solo uniti si possa affrontare con coraggio ogni sfida”. Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, Presidente Nazionale, Confeuro-Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.