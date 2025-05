Viterbo, Aromataria IV – “Saperi e Sapori. Le piante spontanee” – 24 e 25 maggio Orto Botanico A. Rambelli

VITERBO – L’Orto Botanico “Angelo Rambelli” dell’Università degli Studi della Tuscia ospita la quarta edizione di Aromataria, evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio vegetale e dei saperi tradizionali. L’edizione 2025, in programma per sabato 24 e domenica 25 maggio, sarà interamente focalizzata sul tema “Saperi e Sapori. Le piante spontanee”, con particolare attenzione alle specie alimurgiche, officinali ed etnobotaniche.

Due giornate ricche di appuntamenti scientifici, divulgativi e sensoriali offriranno al pubblico l’occasione di esplorare il profondo legame tra biodiversità vegetale, cultura del territorio e pratiche sostenibili. Il programma comprende conferenze, laboratori, visite guidate, mostre, attività all’aria aperta e momenti conviviali, pensati per un pubblico ampio e trasversale.

Sabato 24 maggio – Giornata di studio: “Dalla natura alla scienza”

Ad aprire la manifestazione sarà una giornata di studio intitolata “Dalla natura alla scienza: biodiversità, alimurgia ed etnobotanica”, che riunirà ricercatori, docenti ed esperti di settore per discutere il ruolo delle piante spontanee nella conservazione della biodiversità e nella trasmissione dei saperi tradizionali. Un appuntamento di grande rilevanza scientifica e culturale, rivolto a studiosi, studenti, operatori e appassionati.

Un programma ricco di esperienze tra natura, cultura e benessere

Nel corso del fine settimana il pubblico potrà partecipare a numerose attività: laboratori didattici per bambini e famiglie, percorsi sensoriali e olfattivi, incontri tematici, sessioni di yoga e pilates immersi nel verde. Sarà inoltre presentato il volume “Erborando… riconoscere, raccogliere e cucinare le piante alimurgiche”, curato dall’Orto Botanico.

Particolare rilievo sarà dato alla mostra fotografica “La leggerezza dello sfiorire”, nata da un’idea dell’Associazione I Fotografi Ambulanti e realizzata da tre fotografi e un designer dell’acciaio. La mostra propone un racconto visivo delicato e potente, che celebra la bellezza autentica e la dignità delle donne over 50, accostando ritratti femminili a immagini floreali colte nel loro naturale processo di invecchiamento. Un’opera che invita a riflettere sul tempo, sull’identità e sull’armonia tra l’essere umano e il mondo vegetale.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta, una mostra mercato con prodotti agroalimentari e artigianali locali, realizzati nel rispetto della biodiversità e del territorio. Gli stand, allestiti nel suggestivo Arboreto dell’Orto, proporranno piante, preparati naturali, eccellenze enogastronomiche e manufatti tipici della Tuscia. Sarà inoltre possibile pranzare all’interno del giardino con un’ampia selezione di cibi e bevande per ogni esigenza.

La Staffetta della biodiversità

Tra gli appuntamenti più significativi dell’edizione 2025 si segnala la tappa della “Staffetta della biodiversità”, iniziativa nazionale promossa dall’associazione Terra! in collaborazione con Slow Food Viterbo e Tuscia. Il progetto, che attraversa 19 regioni italiane con una preziosa collezione di semi locali e rari, intende sensibilizzare il pubblico sul rischio di perdita della biodiversità agricola e promuovere la diffusione di pratiche resilienti e rispettose dell’ambiente.

Informazioni pratiche

Luogo: Orto Botanico “Angelo Rambelli” – Università degli Studi della Tuscia

Indirizzo: Strada Bullicame snc – 01100 Viterbo

Date: Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025

Biglietto giornaliero: € 7,00 (ridotto € 5,00)

Biglietto per l’intera manifestazione: € 10,00 (ridotto € 7,00)

Ingresso gratuito per persone con disabilità e accompagnatori

Per il programma completo e ulteriori informazioni:

https://sites.google.com/unitus.it/aromataria-4edizione/home-page

Contatti ortobot@unitus.it – 0761 357028

Aromataria IV edizione è promossa dall’Orto Botanico “Angelo Rambelli” dell’Università degli Studi della Tuscia, con il patrocinio del Comune di Viterbo, in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo, Slow Food Viterbo e Tuscia, il Raggruppamento CITES e ARCI Solidarietà Viterbo.