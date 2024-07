Sciopero dipendenti Gesam, Tidei: ” E’ stato da irresponsabili da parte dell’ Usb proclamare una astensione dal servizio il primo luglio”

SANTA MARINELLA – “In merito alla giornata di sciopero alla quale hanno aderito alcuni dipendenti Gesam, voluta prevalentemente dal sindacato Usb, e che nella giornata odierna ha causato inevitabili disagi, rallentando la raccolta dei rifiuti indifferenziati, il sindaco Tidei ha ritenuto di dover fornire le dovute informazioni alla popolazione. “Per prima cosa reputo che sia stato da irresponsabili da parte dell’ Usb proclamare una astensione dal servizio il primo luglio, dopo un fine settimana che ha fatto registrare a Santa Marinella e Santa Severa quasi centomila presenze turistiche arrecando un grave danno all’utenza e alla città. E’ questa una dimostrazione dell’arroganza con la quale ha voluto agire un sindacato, minoritario a livello nazionale, che ha dimostrato di farsi strumentalizzare dagli esponenti di opposizione di centro destra. Come ben sanno i sindacati questa amministrazione si era già fatta portavoce con l’azienda delle istanze dei lavoratori e stava progressivamente ottenendo dei risultati. Incuranti di tutto ciò hanno voluto ugualmente inscenare una manifestazione di protesta davanti la sede del comune e, ripeto, non all’interno del cantiere di lavoro della Gesam, vista l’assoluta estraneità dell’amministrazione in questa vertenza. Detto ciò , poiché ritengo che alcune delle questioni poste dal sindacato ancora irrisolte e altre rivendicazioni siano giuste, e vadano prese nella dovuta considerazione, sarà mio impegno personale chiedere entro la fine della settimana un nuovo incontro con la proprietà della società Gesam alla quale chiederemo di risolvere tutte le problematiche lamentate dai lavoratori. Allo stesso tempo ricordo che esiste già un progetto per la riqualificazione e l’ammodernamento dell’ ecocentro comunale finanziato con fondi del Pnrr e pertanto invito i rappresentanti sindacali a non farsi ammaliare dalle false lusinghe di esponenti politici che li stanno solo utilizzando non perché abbiano a cuore le lori reali esigenze, ma solo per creare disagi e fare un’opposizione a questa maggioranza incuranti del danno che creano alla popolazione e all’immagine di una città turistica”. La nota del Sindaco Pietro Tidei