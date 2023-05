Rifondazione Comunista e Unione Popolare: “Santa Marinella sempre più a destra”

SANTA MARINELLA – “Rifondazione Comunista augura a Clelia Di Liello buon lavoro e la ringrazia per l’ottima campagna elettorale svolta. Si ringraziano anche tutti quegli elettori che hanno espresso fiducia nei confronti dell’unica proposta politica davvero nuova ed alternativa in campo. In una campagna elettorale assordante, fatta di annunci quotidiani, promesse sempre più roboanti ed una presenza mediatica di Tidei ossessionante, non è stato facile veicolare il messaggio della coalizione guidata da Di Liello.

La destra, che si è presentata con i simboli dei partiti al governo, si attesta appena al 33%, svuotata dalla stessa coalizione di “Tidei sindaco” che ne incamera una larga porzione.

Concluse le elezioni, ci ritroviamo con un Consiglio Comunale che, rispetto al precedente, è spostato molto più a destra, sia in maggioranza che all’opposizione.

In questo quadro, che quinquennio ci aspetta? Molto preoccupante, il peggiore di quelli che abbiamo conosciuto negli ultimi lustri: Tidei è al suo ultimo mandato e quindi giocherà tutte le sue carte senza inseguire una riconferma. Cercherà di capitalizzare il massimo a favore dei privati e a discapito del pubblico con la consueta valanga di Project financing, cemento, privatizzazioni.

In ragione di una legge elettorale iper-maggioritaria, che fa a pezzi in principio di rappresentanza, e con un’astensione del 42%, di fatto solo 3 cittadini su 10 hanno votato la coalizione di Tidei ma questo non gli impedirà di governare da monarca assoluto.

Quanto a noi continueremo a costruire l’alternativa allo scempio di ambiente, diritti e beni comuni e promettiamo una determinata azione di controllo e opposizione a garanzia di tutti, nell’auspicio che i giornali locali concedano alla minoranza quello spazio che, in campagna elettorale, ha subito una contrazione mai vista“

Rifondazione Comunista –Unione Popolare