Le Ardite: “Alla posa di una panchina rosa per onorare la memoria della cara Elisa Aceto”

CIVITAVECCHIA – Da “Le Ardite Civitavecchia” riceviamo e pubblichiamo.

Alla posa di una panchina rosa per onorare la memoria della cara Elisa Aceto noi Ardite parteciperemo e speriamo di essere in tante. Riconosciamo in Elisa una delle antesignane del femminismo a Civitavecchia, una donna che ha dato tanto per la difesa del valore femminile. Fondatrice del Telefono Rosa e della Consulta delle donne, Elisa era una donna generosa, cortese e mite ma forte e intelligente. La malattia l’ha prima allontanata da tutte noi e poi se l’è portata via.

Lei riposa nei nostri cuori e sarà di esempio.

Le Ardite