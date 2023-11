Le Ardite al Sindaco Tedesco: “I manifesti a firma “Casa Pound” offensivi della memoria di Giulia Cecchettin”

CIVITAVECCHIA – “Come Ardite abbiamo appena chiesto al Sindaco Ernesto Tedesco di procedere alla rimozione di alcuni manifesti a firma Casa Pound che sono apparsi sui muri della nostra città. Con la seguente dichiarazione:

“Gentile Signor Sindaco, Con la presente chiediamo che vengano rimossi i manifesti a firma “Casa Pound”, apparsi sui muri della nostra città, in quanto riteniamo siano offensivi della memoria di Giulia Cecchettin, delle donne uccise prima di lei, e di tutti e tutte coloro che quotidianamente si spendono per l’eliminazione della violenza contro le donne. La parola “patriarcato” infatti è stata usata, a ragion veduta, da tutte le associazioni, movimenti, forze dell’ordine e studenti che sono intervenuti venerdì scorso all’”Aula Pucci” al convegno seguito alla Camminata organizzata dall’assessora Zacchei. Affinché non rimanga solo un esercizio di retorica, bisogna che seguano fatti, ecco perché riteniamo doveroso che vengano tolti i manifesti al più presto possibile. “

Come donne, libere soggettività e femministe chiediamo a tutti e a tutte di vigilare su chi veicola strumentalizzando contenuti che non aiutano certo la causa dell’autodeterminazione della donna e l’eliminazione della violenza sistemica contro il genere femminile.

Se i manifesti non verranno tolti appena possibile, lo faremo noi. Perché le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, anche con la disobbedienza civile”

Le Ardite Civitavecchia