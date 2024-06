Gruppo M5S: “Con Marco Piendibene Sindaco Civitavecchia vivrà un nuovo inizio”

CIVITAVECCHIA – “A qualche giorno di distanza dalla vittoria delle elezioni, desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutte le persone che hanno sostenuto la nostra scelta di entrare in una coalizione per dare a Civitavecchia una speranza di un futuro migliore. Il vostro sostegno, mai dato per scontato, è stato il motore del nostro impegno, sempre trasparente e alla luce del sole. All’inizio, non è stata una decisione facile. Tuttavia, l’entusiasmo e l’affetto che ci avete manifestato in questi giorni ci hanno premiato e rassicurato sulla bontà della nostra scelta. Questo riconoscimento ci investe di una responsabilità ancora maggiore, sia nei confronti della cittadinanza, sia nei confronti delle forze politiche che ci hanno sostenuto al primo turno. Insieme alla nuova coalizione guidata dal Sindaco Marco Piendibene, siamo pronti a intraprendere un percorso impegnativo, ma con la determinazione e la voglia di risollevare la nostra città, rendendola un luogo di cui essere fieri. L’elezione di Piendibene a Sindaco rappresenta un trionfo personale, ma soprattutto il riconoscimento del duro lavoro e dell’impegno collettivo di tutto il nostro gruppo. Questo spirito di collaborazione ci dà la carica per intraprendere un percorso condiviso, che grazie alla costanza e alla determinazione, ci permetterà di porre i cittadini al centro della nostra azione politica. Noi del M5s continueremo a essere un punto di riferimento per la cittadinanza, un canale attraverso il quale le voci e le esigenze dei cittadini possano essere ascoltate e trasformate in azioni concrete. La nostra presenza costante sul territorio e il dialogo aperto con tutte le parti della comunità saranno elementi chiave per un’amministrazione efficiente e partecipata. Grazie a tutti voi, insieme possiamo costruire il futuro che Civitavecchia merita”

Movimento 5 stelle Civitavecchia