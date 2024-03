D’Antò, giovani a confronto sulla Cittadella della Musica: “Il progetto di Stazione Musica esiste”

CIVITAVECCHIA – “Ieri, presso la Cittadella della Musica, ho partecipato insieme ai giovani rappresentanti del Movimento 5 Stelle e di Unione Popolare a un costruttivo confronto con Giordano Tricamo. Tricamo ha presentato un progetto entusiasmante per valorizzare la Cittadella, focalizzandosi sull’aggregazione giovanile. All’incontro hanno preso parte anche la Consigliera Comunale e capolista del M5S alle prossime elezioni, Alessandra Lecis, insieme a Ansideri Simone e Flavio Fustaino, candidati con il M5S, e Paola Vecchiato, candidata con la lista D’Antó Sindaco. Il progetto presentato, inspiegabilmente messo in dubbio dalla maggioranza attuale, ha catturato l’interesse dei giovani presenti, che hanno posto domande per approfondire le varie sfaccettature di questa proposta. Si è evidenziata l’opportunità di sfruttare appieno una struttura come la Cittadella, attualmente sottoutilizzata rispetto al suo reale potenziale. Nei prossimi giorni, i ragazzi valuteranno attentamente quanto discusso per formulare le loro valutazioni e integrare il progetto nel nostro programma elettorale. Riteniamo che il contributo dei giovani sia fondamentale, e saranno proprio loro a giocare un ruolo centrale nella definizione delle parti del programma che li coinvolgono direttamente”. Così la nota di Enzo D’Antò, Movimento 5 Stelle Civitavecchia