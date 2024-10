Coalizione Futuro invita i sindaci a convocare un tavolo di confronto con Trenitalia

CIVITAVECCHIA – Da Coalizione Futuro riceviamo e pubblichiamo

14 ottobre 2024

Anche oggi l’ennesimo guasto in orario di punta ha paralizzato la linea ferroviaria FL5, costringendo migliaia di pendolari ad arrivare con oltre un’ora di ritardo sul posto di lavoro, a scuola o all’università. Senza parlare di coloro che hanno perso visite mediche o mancato appuntamenti importanti.

Un lunedì nero che segue una settimana disastrosa, a sua volta simbolo di anni nei quali la qualità del servizio è costantemente degradata, con orari inaffidabili, mancate comunicazioni, e cancellazioni improvvise dei convogli.

Un disagio continuo per oltre 20mila pendolari del litorale nord, già sottoposti a scioperi ad alta frequenza che hanno pesantemente influito sul funzionamento della linea.

Un disastro per gli utenti, ed un disastro per il territorio, che fino a qualche tempo fa poteva contare su una linea ferroviaria efficiente che costituiva non solo un servizio per i pendolari, ma anche un volano per l’economia ed il turismo. Tutto questo non c’è più, e nel silenzio delle istituzioni locali, che avrebbero il dovere di difendere i propri cittadini, la FL5 è divenuto un inferno quotidiano per chi è costretto ad utilizzarla.

Per questo Coalizione Futuro ha presentato una mozione che impegna il Sindaco a richiedere immediatamente un tavolo di confronto con Trenitalia per affrontare i tanti problemi presenti. Ciò anche coinvolgendo i Sindaci dei Comuni della Provincia di Roma interessati dalla questione.

Premesso che

La Linea ferroviaria regionale FL5, gestita da Trenitalia, trasporta ogni giorno verso e da Roma migliaia di studenti e lavoratori pendolari (stimati in circa 20mila), e rappresenta un vettore di trasporto indispensabile ed insostituibile per tutto il territorio dell’Alto Lazio.

Negli ultimi mesi sulla linea in questione si sono verificati periodici e prolungati guasti e disfunzioni che hanno creato enormi disagi e difficoltà ai passeggeri provenienti dal nostro Comune e da quelli attraversati dal percorso della linea.

I ritardi nell’arrivo dei convogli appaiono ormai essere cronici, causando enormi difficoltà ai pendolari che devono giungere sul luogo di lavoro o studio in orari definiti.

Da tempo, alle interruzioni dovute a guasti, si aggiunge la palese insufficienza di corse e di carrozze, tale da rendere praticamente impossibile, per chi sale a bordo dei convogli nella nostra cittadina, evitare di fare l’intero viaggio in piedi, sovente nella calca ed in condizioni di estrema scomodità e disagio.

La mancanza di convogli con adeguato spazio per i bagagli ingombranti comporta l’occupazione dei sedili con valigie e borse da parte dei numerosi croceristi che utilizzano la linea per recarsi a Roma, riducendo ulteriormente i posti a sedere per i passeggeri.

La costante mancanza di informazione ufficiale chiara e tempestiva lascia i passeggeri che incappano in guasti, cancellazioni delle corse e/o loro riprogrammazione in stato di confusione e senza riferimenti. I servizi informativi on-line, comprese le “app” mobili utilizzate dalla maggior parte dei viaggiatori risultano costantemente inutili in caso di guasti o cancellazioni, visto che non offrono aggiornamenti tempestivi. Unica risorsa i diversi gruppi social di “pendolari della FL5”, che costituiscono servizi di auto-aiuto utilissimi, ma al contempo sono evidente sintomo dell’incapacità della società Trenitalia di attuare efficaci servizi di comunicazione verso i propri clienti.

Il servizio della linea FL5 appare progressivamente peggiorare, provocando proteste quotidiane da parte dell’utenza pendolare, che necessita di un collegamento certo e puntuale per le proprie esigenze di lavoro e di studio.

Inoltre, i previsti e non meglio specificati “lavori alle infrastrutture” sulla linea Roma Civitavecchia prevedono modifiche, soppressioni e limitazioni delle corse nel periodo 14-25 ottobre, senza però fornire all’utenza dettagli che permettano una programmazione dei viaggi.

Il consiglio comunale impegna il Sindaco

A richiedere immediatamente ed in via formale un tavolo di confronto con la società Trenitalia, anche coinvolgendo i Sindaci dei comuni della Provincia di Roma presenti sul percorso della FL5, al fine di affrontare i tanti problemi causati al cittadino da un servizio fuori dagli standard minimi di qualità necessari, e nello specifico a richiedere:

· Aumento delle corse e/o delle carrozze negli orari di punta della giornata

· Un sistema di informazione efficace, puntuale e tempestivo.

· Una manutenzione ordinaria e continuativa della linea al fine di prevenire i guasti continui sulla medesima

· Corse e/o carrozze con disponibilità per bagagli ingombranti sulle quali indirizzare i croceristi in partenza da Civitavecchia.

· Maggiore presenza e vigilanza sui convogli, in particolare quelli serali, per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

E, per quanto in particolare riguarda la nostra città:

· Informazioni certe sulle tempistiche dei lavori della stazione

· La prevista soluzione di riparo dalle intemperie per i viaggiatori in attesa

· Un efficace sistema di amplificazione e trasmissione degli annunci sonori, stante la completa insufficienza di quello presente.