Civitavecchia colpita da una bomba d’acqua: il Sindaco e l’amministrazione al fianco dei cittadini per il ripristino della normalità

Nella giornata odierna, la città di Civitavecchia è stata travolta da un evento meteorologico straordinario e del tutto imprevedibile, per il quale non era stata diramata alcuna allerta. La bomba d’acqua ha provocato ingenti danni e disagi, sia alla rete stradale sia alle abitazioni private. L’amministrazione comunale esprime la propria solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini colpiti da questa calamità naturale.

“Quella che sembrava una giornata di forte pioggia si è trasformata in un evento di gravità eccezionale e completamente imprevedibile – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. – Quando ci siamo resi conto della portata dell’emergenza, abbiamo immediatamente convocato il Centro Operativo Comunale (COC) e messo in campo tutte le risorse disponibili: le unità della Polizia Locale, tutte le squadre dell’Ufficio Lavori Pubblici, CSP e l’intera Protezione Civile sono intervenute in blocco per contenere i danni.”

Attualmente, le squadre comunali sono impegnate in un’accurata valutazione dei danni subiti e negli interventi di ripristino. Continueremo a impegnarci e a lavorare a testa bassa con assoluta determinazione e fermezza.